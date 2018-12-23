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انتحار مراهق بـ”الخُبر”.. والدته تروي التفاصيل!

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انتحار مراهق بـ”الخُبر”.. والدته تروي التفاصيل!

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أقدم شاب مراهق، يبلغ من العمر 16 سنة، على الانتحار حيث خنق نفسه بقطعة قماش في مدينة الخُبر، ومن المرجح أن الشاب انتحر متأثرًا بإحدى الألعاب الإلكترونية القتالية.
الألعاب الإلكترونية
وفي التفاصيل فإن أُم الشاب فوجئت أثناء دخولها لغرفة ابنها بأنه أزهق روحه بعدما خنق نفسه بقطعة قماش، لفها حول رقبته، ومن المرجح أن الشاب أزهق نفسه متأثرًا بإحدى الألعاب الإلكترونية القتالية؛ إذ كان يقضي أوقاتًا طويلة أمام تلك الألعاب.
يُذكر أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ألعاب إلكترونية خطيرة، جذبت اهتمام الكثير من الأطفال والمراهقين الباحثين عن التسلية والمتعة، وانتهت بهم إلى القتل والانتحار من خلال تعليمات افتراضية، أثرت بهم.

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