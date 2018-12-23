احدث الأخبار

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”
أبرز المواد
 ماكرون يرفض هدايا أمير قطر ويعيدها إلى ديوانه الأميري
أبرز المواد
 “الجنادرية” .. شاهد عيان لقصص كفاح وتطور الإنسان السعودي
أبرز المواد
 انتحار مراهق بـ”الخُبر”.. والدته تروي التفاصيل!
منوعات
 واشنطن بوست تنقلب على قطر وتؤكد: مسؤولة بمؤسسة قطر الدولية صاغت مقالات خاشقجي
أبرز المواد
       نائب أمير القصيم : الجنادرية صورة مضيئة لحضارة وتاريخ هذا الوطن المبارك ومآثر أبنائه
أبرز المواد
 نصائح ذهبية لشراء اللاب توب المناسب
أبرز المواد
 مشروبات شتوية دافئة لتقوية المناعة.. تعرَّف عليها
أبرز المواد
 أمير القصيم : رعاية خادم الحرمين للجنادرية يرسم حرص القيادة على تعزيز ثقافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 مصادر: حضور محارم قائدات المدارس شرط في هذه الحالة!
أبرز المواد
 بالفيديو.. اللحظات الأولى لمداهمة أمواج التسونامي الشواطئ الإندونيسية
أبرز المواد
 علماء ألمان يبتكرون طريقة سهلة لمعرفة جنس الصوص قبل التفقيس!
أبرز المواد
جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

أبرز المواد
ماكرون يرفض هدايا أمير قطر ويعيدها إلى ديوانه الأميري

ماكرون يرفض هدايا أمير قطر ويعيدها إلى ديوانه الأميري

أبرز المواد
“الجنادرية” .. شاهد عيان لقصص كفاح وتطور الإنسان السعودي

“الجنادرية” .. شاهد عيان لقصص كفاح وتطور الإنسان السعودي

أبرز المواد
انتحار مراهق بـ”الخُبر”.. والدته تروي التفاصيل!

انتحار مراهق بـ”الخُبر”.. والدته تروي التفاصيل!

منوعات

      نائب أمير القصيم : الجنادرية صورة مضيئة لحضارة وتاريخ هذا الوطن المبارك ومآثر أبنائه

      نائب أمير القصيم : الجنادرية صورة مضيئة لحضارة وتاريخ هذا الوطن المبارك ومآثر أبنائه
http://almnatiq.net/?p=671682
المناطق / بريدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- على رعايته الكريمة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 وعلى اهتمامه وتشجيعه الدائمين ـ أيده الله ـ لكل ما فيه رفعة ودعم حضارة وطننا الغالي وتاريخه العريق.

وأكد سموه، على أهمية ومكانة التراث في تعزيز الهوية والوطنية في وجدان أبناء وطننا الحبيب، مضيفا: “إن هذه المكانة تتضح مما نلمسه من اهتمام ومتابعة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ وما يبذل في هذا المهرجان العريق من جهود كبيرة تعكس جانباً من واقع وطننا الغالي الذي يفتخر ويعتز به كل فرد من أبنائه منذ توحيده على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه”.

ونوه سموه، بالبعد التاريخي والحضاري والإنساني الذي تتمتع به منطقة القصيم، والذي يسعى جناح تراث المنطقة في المهرجان لتقديمه عبر العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية التي تمثل مختلف محافظات منطقة القصيم وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله . وبمشاركة متنوعه من أبناء المنطقة قدمت بروح الأسرة الواحدة.

كما أشاد سموه بالجهود التي تقدمها وزارة الحرس الوطني ليواصل هذا المهرجان العريق دوره الحيوي والهام لعكس صورة مضيئة ومشرقة عن تاريخ وحضارة بلادنا المملكة العربية السعودية ومآثر أبنائها، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .

روابط ذات صلة

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”
ماكرون يرفض هدايا أمير قطر ويعيدها إلى ديوانه الأميري

ماكرون يرفض هدايا أمير قطر ويعيدها إلى ديوانه الأميري
“الجنادرية” .. شاهد عيان لقصص كفاح وتطور الإنسان السعودي

“الجنادرية” .. شاهد عيان لقصص كفاح وتطور الإنسان السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*