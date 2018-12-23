واشنطن بوست تنقلب على قطر وتؤكد: مسؤولة بمؤسسة قطر الدولية صاغت مقالات خاشقجي

المناطق-الرياض

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مفاجأة مدوية تخص الصحفي “جمال خاشقجي”، وجاءت المفاجأة حول صياغة مقالاته واقتراحات موضوعاتها من قبل مسئولة مؤسسة قطر الدولية.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن المدعوة “ماجي ميتشل سالم”، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية كانت تصيغ وتقترح مقالات خاشقجي التي يتم نشرها عبر الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أنه تم العثور على رسائل نصية بين خاشقجي والمديرة التنفيذية التابعة لمؤسسة قطر الدولية “ماجي ميتشل سالم”، حيث كشفت هذه الرسائل عن أن ماجي ميتشل كانت في بعض الأحيان تساعد خاشقجي في تشكيل المقالات التي قدمها لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت “واشنطن بوست” أن المديرة التنفيذية بمؤسسة قطر الدولية، ادعت أن ضعف قدرات خاشقجي في اللغة الإنجليزية كانت سبباً في تقديمها الملاحظات على مقالاته.

ووفقاً للصحفية فإن “ماجي ميتشل سالم” اقترحت بالفعل موضوعات لمقالات خاشقجي، وقامت بصياغة مواد حملت الانتقاد للمملكة.