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جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

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جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”
http://almnatiq.net/?p=671697
المناطق_الجنادرية

شاركت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ضمن جناح محافظة الخرج في مهرجان الجنادرية ٣٣ للتراث والثقافة.

 وقد أوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور عيسى بن خلف الدوسري  أن المشاركة  اشتملت على العديد من الجوانب التعريف بالجامعة وأبرز الخدمات التي تقدمها في الجانب التعليمي والبحثي والمجتمعي كما شاركت بنخبة من طلابها المميزين عن طريق الأندية الطلابية ممثلاً بنادي ابتكار الذي يقدم نماذج من ابتكارات واختراعات طلاب الجامعة وكذلك نادي إرادة الثقافي والاجتماعي بكلية التربية وكذلك نادي إشراقة الذي يعرف ويقدم العديد من الخدمات في مجال طب الأسنان ونادي جرعة الذي يعرف بالأدوية الطبية.
 كما سيتم بداية من الأسبوع القادم انطلاق مبادرة ” ضيف الجناح ” والذي سيتم اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات في الجامعة كضيوف شرف لجناح الجامعة يتم من خلال كل ضيف تقديم الاستشارات والمعلومات الهامة عن مجال تخصصه للزوار وإجراء حوار مع بعض الضيوف ليبث على حسابات التواصل الاجتماعي للجامعة كما يقدم جناح الجامعة عدد من المطبوعات التي تحكي مسيرة الجامعة منذ تأسيسها وتعريفاً بكلياتها وأقسامها وأعداد طلابها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين​.

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