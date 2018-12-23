احدث الأخبار

مقتل عشرات الحوثيين.. وتقدم للجيش في معقلهم
أبرز المواد
 تسونامي يقتل العشرات بإندونيسيا.. وفيديو “مرعب” لابتلاع حفل موسيقي
أبرز المواد
 دراسة تحذر: الفراولة تؤدي إلى تراجع الخصوبة
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”
أبرز المواد
 ماكرون يرفض هدايا أمير قطر ويعيدها إلى ديوانه الأميري
أبرز المواد
 “الجنادرية” .. شاهد عيان لقصص كفاح وتطور الإنسان السعودي
أبرز المواد
 انتحار مراهق بـ”الخُبر”.. والدته تروي التفاصيل!
منوعات
 واشنطن بوست تنقلب على قطر وتؤكد: مسؤولة بمؤسسة قطر الدولية صاغت مقالات خاشقجي
أبرز المواد
       نائب أمير القصيم : الجنادرية صورة مضيئة لحضارة وتاريخ هذا الوطن المبارك ومآثر أبنائه
أبرز المواد
 نصائح ذهبية لشراء اللاب توب المناسب
أبرز المواد
 مشروبات شتوية دافئة لتقوية المناعة.. تعرَّف عليها
أبرز المواد
 أمير القصيم : رعاية خادم الحرمين للجنادرية يرسم حرص القيادة على تعزيز ثقافة مناطق المملكة
أبرز المواد
مقتل عشرات الحوثيين.. وتقدم للجيش في معقلهم

مقتل عشرات الحوثيين.. وتقدم للجيش في معقلهم

أبرز المواد
تسونامي يقتل العشرات بإندونيسيا.. وفيديو “مرعب” لابتلاع حفل موسيقي

تسونامي يقتل العشرات بإندونيسيا.. وفيديو “مرعب” لابتلاع حفل موسيقي

أبرز المواد
دراسة تحذر: الفراولة تؤدي إلى تراجع الخصوبة

دراسة تحذر: الفراولة تؤدي إلى تراجع الخصوبة

أبرز المواد
جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

أبرز المواد

مقتل عشرات الحوثيين.. وتقدم للجيش في معقلهم

مقتل عشرات الحوثيين.. وتقدم للجيش في معقلهم
http://almnatiq.net/?p=671710
المناطق - وكالات

تتواصل المعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني اليمني، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمديرية “حيدان” غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية، الأحد.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين، من تحرير مواقع جديدة في منطقة مران.

وأسفرت المواجهات، عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين، فيما ساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش اليمني خلال تلك المعارك، واستهدفت بغاراتها الجوية تحصينات وتعزيزات المليشيات الانقلابية في الجبهة.

وفي مديرية باقم، عثرت قوات الجيش، على مخازن أسلحة خلفتها مليشيات الحوثي في أوساط الأحياء السكنية ومزارع المواطنين بمركز المديرية، قبل فرارها منها مطلع الأسبوع الماضي

وتواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش عمليات نزع الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها المليشيات الانقلابية في المباني والطرقات العامة في مركز المديرية.

وفي سياق متصل، قُتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إثر غارات نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على تعزيزات لهم في جبل حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، مما أسفر عن تدمير آليتين تابعتين للمليشيات، ومقتل من كان على متنهما.

كما استهدفت غارات أخرى، مواقع وتجمعات المليشيات في مأرب.

روابط ذات صلة

تسونامي يقتل العشرات بإندونيسيا.. وفيديو “مرعب” لابتلاع حفل موسيقي

تسونامي يقتل العشرات بإندونيسيا.. وفيديو “مرعب” لابتلاع حفل موسيقي
دراسة تحذر: الفراولة تؤدي إلى تراجع الخصوبة

دراسة تحذر: الفراولة تؤدي إلى تراجع الخصوبة
جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

جامعة الأمير سطام تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “‎الجنادرية ٣٣”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*