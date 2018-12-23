مقتل عشرات الحوثيين.. وتقدم للجيش في معقلهم

المناطق - وكالات

تتواصل المعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني اليمني، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمديرية “حيدان” غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية، الأحد.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين، من تحرير مواقع جديدة في منطقة مران.

وأسفرت المواجهات، عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين، فيما ساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش اليمني خلال تلك المعارك، واستهدفت بغاراتها الجوية تحصينات وتعزيزات المليشيات الانقلابية في الجبهة.

وفي مديرية باقم، عثرت قوات الجيش، على مخازن أسلحة خلفتها مليشيات الحوثي في أوساط الأحياء السكنية ومزارع المواطنين بمركز المديرية، قبل فرارها منها مطلع الأسبوع الماضي

وتواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش عمليات نزع الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها المليشيات الانقلابية في المباني والطرقات العامة في مركز المديرية.

وفي سياق متصل، قُتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إثر غارات نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على تعزيزات لهم في جبل حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، مما أسفر عن تدمير آليتين تابعتين للمليشيات، ومقتل من كان على متنهما.

كما استهدفت غارات أخرى، مواقع وتجمعات المليشيات في مأرب.