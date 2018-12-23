أكثر من 100 فعالية بهلا بالإجازة بالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - المناطق

اكملت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية استعداداتها لانطلاق فعالية ” هلا بالإجازة ” خلال فترة من 27/12/2018 وحتى 4/1/2019 بشاطئ الفناتير الجنوبي وذلك بمشاركة أكثر من 100 فعالية مقسمة على طيلة أيام المهرجان .

من جانبه قال مدير ادارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ خالد بن عذال الشمري ” بأن هذا الفعالية هي اضافة متنفس اخر لسكان مدينة الجبيل الصناعية وزوارها خلال فترة الاجازة .وأضاف الشمري إن مدينة الجبيل الصناعية تعتبر احد الوجهات السياحة بالمنطقة والذي يتطلب منا تقديم كل ما يسعد السكان والزوار لهذه المدينة الطموحة تماشيا مع رؤية المملكة 2020 لـ برنامج جودة الحياة والذي يهدف الى تحسين حياة الفرد و الاسرة و مشاركتهم في الانشطة الثقافية و الترفيهية و الرياضية ، كما حرصنا على التنوع في أركان الفعالية وبأن تستهدف جميع شرائح المجتمع حيث يبلغ عدد الفعاليات اكثر من 100 مقسمة على طيلة أيام هلا بالإجازة.

هذا وتضم العديد من الفعاليات المتنوعة متمثلة في ركن المسرح الرئيسي والذي يقدم سحوبات يومية و عروض للسيرك العالمي و الفنون و فلكلور الشعبية و الجاليات ، والجبيل داون تاون والذي يحتوي على العديد من الفعاليات المصغرة والخفيفة والتي تضفي جواً من المتعة والمرح في ممر الفعالية الرئيسي ،ويكون هذا الممر مكون من مجموعة من الأركان يشاركها العديد من الفنون الموسيقية والتشكيلية وكرنفال الشخصيات والعروض الشيقة بطابع مميز يحاكي الطرقات والميادين الرئيسية في كبرى المدن.

وتضم أيضا ركن المجلس الشعبي والذي يتمثل بجلسات يتخللها عروض للصقارة والشعر وللفنون الشعبية السعودية من جميع مناطق المملكة و المقهى الشعبي الذي يقدم المشروبات الساخنة والمتنوعة بطراز شعبي ، وركن الكيدز بارك هو المكون من حديقة خاصة بالطفل تضم العديد من الانشطة المسلية والمحببة لدى الطفل مثل ركن المبدع الصغير، وركن التصوير، وألعاب الترفيه بالتعليم لرواد المستقبل ،وغيرها من الانشطة المتنوعة، و الشاطئية , وحديقة الفراشات ، بالإضافة إلى ركن ألعاب التحدي والألعاب الجماعية.

فيما تشهد الفعالية مشاركة شبابية من الجنسين بأكثر من 30 بوث وشاحنة لعرض اعمالهم و مشاريعهم الناشئة المتنوعة ، بالإضافة إلى جولة خاصة للتحدي وخوض تجربة ألعاب الترامبولين وغيرها من ألعاب التحدي .