مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر

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استقبل قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى تيماء العام خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2018م أكثر من 17120 مراجع منهم 4164 تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و 2956 مراجع قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية.

وبين مدير المستشفى عبدالعزيز بن سليمان الشولي بأن عدد المنومين بالمستشفى بلغ 238 مريضا كما بلغت عدد العمليات الجراحية 32 علمية وبلغت عمليات اليوم الواحد 5 عملية فما ولد خلال الشهر 38 مولودا وبلغ عدد الفحوصات الاشعاعية 744 فحصا و الفحوصات المخبرية 29230 فحصا وبلغت عدد الحالات المحولة داخل تبوك وخارجها 88 مريضا ومتوسط نسبة اشغال الاسرة الشهري 30% بالشهر .