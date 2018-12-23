أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، اللواء عبدالرحمن بن محمد السويكت ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة.

ونوه سموه بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في استتباب الأمن ومنع وقوع الجريمة ، وتفانيهم في أداء عملهم ، مؤكداً أن الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في كافة المجالات محل التقدير والاهتمام ، مقدماً التهنئة للواء السويكت ، ومتمنياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد في مهام عملهم في خدمة الوطن وأمنه واستقراره ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب اللواء السويكت عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على الدعم والاهتمام الذي تحظى به إدارات الأمن العام بالمنطقة ، لافتاً إلى أن التوجيهات السديدة من سمو أمير المنطقة ستكون عوناً بعد الله في أداء عمله ، داعياً الله أن يوفقه وأن يكون عند حسن ثقة ولاة الأمر لخدمة المنطقة.