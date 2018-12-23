احدث الأخبار

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة
منطقة القصيم
 مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر
منطقة تبوك
 في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 100 فعالية بهلا بالإجازة بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 استحداث وحدة للغسيل الكلوي للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد.
المنطقة الشرقية
 “الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً
أبرز المواد
 مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
أبرز المواد
 محافظ بقيق : الانتهاء من كافة الاستعدادات لمهرجان سفاري بقيق النسخه الثالثة
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تبدأ مشاركاتها النوعية وتستقبل الزوار في «الجنادرية 33»
منطقة القصيم
 تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
أبرز المواد
 خلاف بين نجمي ريال مدريد.. وثلاثة لاعبين غادروا الاحتفالات
أبرز المواد
بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة

منطقة القصيم
مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر

مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر

منطقة تبوك
في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”

في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”

منطقة مكة المكرمة

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز
http://almnatiq.net/?p=671753
المناطق - واس

بدأت المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني” أنيشيا وملينيز ” ، والتي تجرى حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وهي مرحلة  التخدير .

وأوضح قائد فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي أن التخدير من المراحل المهمة نظراً لكونها مصاحبة للحالة طيلة فترة العملية ،مشيراً إلى أن عملية التخدير التي قام عليها 11 استشاريا وفني تخدير تمت بسلاسة ودون أي مشاكل واستغرقت مدة التخدير ساعة واحدة ، والوظائف والمؤشرات الحيوية مستقرة ولله الحمد .

بعد ذلك سارت مراحل العملية بإجراء المرحلة الثانية وهي مرحلة تنظير المثانة ،فيما تم في المرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، وهي الآن بالمرحلة الرابعة، حيث يقوم فريق من استشاريي جراحة الأطفال بفصل الأمعاء .

وأوضح استشاري جراحة الأطفال ،عضو الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني” أنيشيا وملينيز” الدكتور محمد النمشان، أن مرحلة فصل الأمعاء تمت بنجاح ولله الحمد، مضيفاً أن التوأم جرى تخديرهما بسهولة، ولم يكن هناك أيّ مضاعفات في التخدير بعد ذلك تم عمل منظار للجهاز البولي ووضع القساطر البولية، ثم عملية تعقيم التوأم، لتبدأ مرحلة القص وإزالة ممدد الأنسجة الذي وضع منذ حوالي 3 أشهر.
وبين أنه خلال هذه المرحلة جرى فصل جدار الصدر وجدار القلب، والدخول إلى التجويف البطني وفصل الكبد و الأمعاء.
وقال الدكتور النمشان :” إن العملية الآن في مرحلتها الخامسة وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي، مؤكداً أن وضع الطفلتين مستقر وعلاماتهما الحيوية ممتازة “.
يذكر أن عملية الفصل دخلت الآن مرحلتها الخامسة وهي مرحلة فصل الجهاز البولي والتناسلي، ويباشرها إلى جانب رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد الشمري والدكتور فايز المدهن، والدكتور ياسر جمال الليل، والدكتور سامي الرشيدي

 

روابط ذات صلة

“الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً

“الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً
مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم

مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019

تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*