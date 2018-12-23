احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة
منطقة القصيم
 مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر
منطقة تبوك
 في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 100 فعالية بهلا بالإجازة بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 استحداث وحدة للغسيل الكلوي للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد.
المنطقة الشرقية
 “الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً
أبرز المواد
 مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
أبرز المواد
 محافظ بقيق : الانتهاء من كافة الاستعدادات لمهرجان سفاري بقيق النسخه الثالثة
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تبدأ مشاركاتها النوعية وتستقبل الزوار في «الجنادرية 33»
منطقة القصيم
 تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

أبرز المواد
بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة

أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة

منطقة القصيم
مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر

مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر

منطقة تبوك

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=671758
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقيتي عزاء من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة عبرا فيها عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.
وسأل سموهما المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

روابط ذات صلة

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز

بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز
“الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً

“الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً
مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم

مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*