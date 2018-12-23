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وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي

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وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي

وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي
http://almnatiq.net/?p=671764
المناطق - واس

سلّم معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن محمد العيسى الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي, وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مقرها بالرياض اليوم، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, وأعضاء مجلس الإدارة .
وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وناقش مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج المؤسسة المختلفة, والجهود المبذولة لتطويرها، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الحكيمة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, لتأهيل أبناء وبنات الوطن وفق أعلى المستويات.

 

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