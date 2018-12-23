احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة
منطقة القصيم
 مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر
منطقة تبوك
 في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 100 فعالية بهلا بالإجازة بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 استحداث وحدة للغسيل الكلوي للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد.
المنطقة الشرقية
 “الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً
أبرز المواد
 مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

أبرز المواد
وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي

وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي

أبرز المواد
وزير العدل يوجه بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة

وزير العدل يوجه بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=671769
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته, سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي

وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي
وزير العدل يوجه بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة

وزير العدل يوجه بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة
خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*