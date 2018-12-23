خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته, سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.