تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته, سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
التعليقات (٠) اضف تعليق