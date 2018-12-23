احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7730.58 نقطة
أبرز المواد
 خالد الفيصل : ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن ” سيكون موضوع ملتقى مكة في دورته المقبلة
أبرز المواد
 كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالمتنزهين خلال الإجازة بالأخذ بأدوات السلامة وفصل الكهرباء عند السفر
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم أم القوين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 وزير التعليم يسلّم الروبوت ” تقني” بطاقة أول موظف آلي
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيتي عزاء من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل اللواء السويكت بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة
منطقة القصيم
 مستشفى تيماء يجري 32 عملية جراحية خلال شهر
منطقة تبوك
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7730.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7730.58 نقطة

أبرز المواد
خالد الفيصل : ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن ” سيكون موضوع ملتقى مكة في دورته المقبلة

خالد الفيصل : ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن ” سيكون موضوع ملتقى مكة في دورته المقبلة

أبرز المواد
كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء

كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7730.58 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7730.58 نقطة
http://almnatiq.net/?p=671806
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7730.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, وأسيج, وميد غلف للتأمين، وأسمنت العربية، بتروكيم الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأسماك، وأمانة للتأمين، وعناية, ودله الصحية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.93% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان, وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك, والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 33.34 نقطة ليقفل عند مستوى 2366.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 180 صفقة.

روابط ذات صلة

خالد الفيصل : ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن ” سيكون موضوع ملتقى مكة في دورته المقبلة

خالد الفيصل : ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن ” سيكون موضوع ملتقى مكة في دورته المقبلة
كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء

كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء
خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من المفكرين والأدباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*