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الأمير سعود بن نايف يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية

الأمير سعود بن نايف يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية
http://almnatiq.net/?p=671818
المناطق - الدمام

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بمقر الإمارة نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية الذي يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث المرورية، وذلك بحضور مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني وعدد من منسوبي مرور الشرقية.

وأطلع سموه على أحدث التجهيزات التي تم تركيبها في مركبات المرور لرصد المخالفات المرورية على الطرق التي تكثر بها الحوادث وتكون السرعة ضمن مسبباتها الرئيسية.

داعيا سموه، قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات، وعدم الانشغال عن القيادة بأي وسيلة كانت، مؤكداً سموه بأن الأنظمة الجديدة للمرور ساهمت في الحد من المخالفات المرورية، متطلعاً سموه إلى المزيد من التوعية لكافة قائدي وقائدات المركبات.

فيما قدم مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديد للارتقاء بالعمل وتطبيق الأنظمة للحد من المخالفات المرورية.

 

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