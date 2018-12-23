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خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –
http://almnatiq.net/?p=671825
المناطق - واس

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأبناء الفقيد كل من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز.
وقد أدى الصلاة على الفقيد – رحمه الله – سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل،  والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.

 

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محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ

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