ولي العهد يتلقى برقية عزاء من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت و من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية عزاء من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وسأل الشيخ الصباح الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى سموه برقية عزاء ومواساة من معالي رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -.

وسألت معاليها الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.