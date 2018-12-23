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الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

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الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=671836
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بمكتبه بديوان الإمارة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور ياسر بن عبدالعزيز الربيع وعدد من منسوبي الكلية، وذلك بمناسبة التكليفات الجيدة في الكلية.

وهنأ سموه في بداية اللقاء عميد الكلية والوكلاء المكلفين الجدد بتعيينهم متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم ، كما اطلع على أبرز مناشط الكلية وجهود وحدة الأمن الفكري بالكلية التي تعنى بتحصين الشباب ضد الخطر الفكري، مؤكداً سموه على ضرورة الاهتمام بالطلاب وتحصينهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وبيان دورها في تحصين الشباب، مبيناً سموه بأن هذه البلاد قامت على العقيدة الصحيحة وهذا هو نهجها منذ أن تم تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وقدم سموه الشكر لعميد الكلية ولكافة منسوبيها على جهودهم لخدمة الدين والوطن.

من جهته قدم عميد الكلية الدكتور الربيع شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الكلية، وكذلك تشريف سموه لحفل تخرج الطلاب في كل عام ، مؤكداً بأن توجيهات سموه سيتم العمل عليها وتطبيقها بإذن الله.

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