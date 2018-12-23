أمير القصيم يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان إمارة المنطقة , اليوم , مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الاصقة ، الذي قدم للسلام على سموه وإطلاعه على التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة الذي يستعرض فيه الجهود والخدمات من الأرقام والإحصائيات.

وسلم مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لسموه التقرير ، مقدماً شرحاً موجزاً عما يحتويه التقرير من أرقام ومنجزات وخدمات بذلت للمراجعين ، مشيراً لسموه إلى أنه قد روعي في تقديم الخدمات كلها استخدام التقنية الحديثة والخدمة السريعة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته الدائمة.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما قدم من خدمات عالية المستوى للمواطنين والمواطنات في الأحوال المدنية بالمنطقة , مشيداً بالجهود التي بذلت وقدمت لخدمة المواطنين والمقيمين وسرعة الإنجاز الجودة في الخدمات ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ، وأن يوفق الجميع إلى كل مافيه خير وصلاح