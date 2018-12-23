محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ

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أعلن محافظ المجاردة الاستاذ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة عن تأجيل حفل افتتاح مهرجان المجاردة الشتوي 1440 هـ ” المجاردة أجمل ” والذي كان من المقرر إقامته الخميس القادم إلى يوم الاثنين الموافق 24 / 4 / 1440 هـ ، يأتي ذلك بعد إعلان وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- .

كما رفع محافظ المجاردة أحرَّ التعازي وصادق المواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى وزير الداخلية، وإلى أمير منطقة عسير، وإلى نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة المالكة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-.