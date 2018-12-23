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وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة

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وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة
http://almnatiq.net/?p=671845
المناطق - الدمام
أكد سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة، واستطاع أن يجسد كافة قيم المجتمع السعودي وافتخاره بعاداته وتقاليده الأصيلة وقيمه الاجتماعية النبيلة. 
وأشار وكيل إمارة المنطقة الشرقية إلى أن ” بيت الخير” في قرية المهرجان تم تطويره هذا العام ليظهر بحلة جديدة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ــ  لينقل لجميع الزوار تاريخ وتراث المنطقة العريق وما تمتلكه من الإرث الحضاري والموروث الشعبي والتاريخ الأصيل، إضافة إلى ما تحقق من مشروعات تنموية وما ينتظر المنطقة من مستقبل مشرق بإذن الله بدعم من حكومتنا الرشيدة أيدها الله.  
سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله .

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