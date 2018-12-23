احدث الأخبار

مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
أبرز المواد
 وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل منسوبي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى برقية عزاء من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت و من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية تعاون مع “السعودية للكهرباء” لدعم المحتوى المحلي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية
أبرز المواد
 ريشة آل زياد تخطف الأضواء في جناح عسير بالجنادرية
أبرز المواد
 “الجنادرية” فرصة للترويج للتراث الثقافي السعودي عالمياً
أبرز المواد
مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم

مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم

أبرز المواد
وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة

أبرز المواد
محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ

محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أبرز المواد

مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم

مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
http://almnatiq.net/?p=671848
المناطق - الجنادرية

أعادت صناعة مجسمات السفن في قرية تبوك التراثية ذاكرة زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” إلى تاريخ وإرث المنطقة، الذي نقله عبدالعزيز حسن  حلواني صانع السفن الوحيد والمتفرد بهذه الصناعة والذي يعتبر نفسه آخر من يصنع السفن في الوقت الحاضر.

ويحاول حلواني نقل الزائرين والزائرات إلى عبق الماضي التليد والحاضر المجيد الذي تتلاقى فيه الثقافات المتعددة بمنطقة تبوك المنتمي إليها والتي تمتد إلى عصور ما قبل الزمن الحديث.

وقال إنه ورث هذه المهنة من والده – رحمه الله – حيث كان يعمل فيها معه منذ طفولته بمحافظة أملج، ويصنع السفن الشراعية والقوارب، قبل أن تتحول صناعته الآن إلى مجسمات صغيرة يمكث في نحتها وجمالها ووضع مواصفاتها نحو عشرين يوماً.

ويضيف الحلواني (62 عاماً) أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 40 عاماً، وتم تكريمه العام الماضي في مهرجان الجنادرية، كما كًرِّم في سوق عكاظ.

وأشار إلى أنه تفرد بهذه الصناعة في محافظة أملج التي كانت أكبر المحافظات صناعة للسفن الكبيرة التي تعبر بين داخل المملكة وخارجها، وحين انقرضت هذه الصناعة فكّر بصناعة السفن على شكل مجسمات وطوّرها بسفن تستخدم كتحف أثرية وزينة تجمل الأماكن.

وأفاد الحلواني بأنه لجأ إلى عمل مجسمات السفن بعد تقدمه في العمر وعدم مقدرته على صناعة السفن الكبيرة.

وفيما يخص الأدوات المستخدمة في صناعة السفن، ذكر أنه يستخدم في صناعة السفن الجنقلي والمنتي والفيني والقنص والفن والباكه والميط والقرط، إضافة إلى المواد العضوية مثل الصل والدامر والحل والشونة والحومار والمسامير وغيرها من الأدوات المستخدمة في صناعة السفن والتي تسمى العدة والجدوم والمنشار والمطرقة والرندة ومنفر القوبار والبلد والخيط والطبشير وغيرها.

ونوّه أن أحد أبنائه يصنع أبواب وشبابيك والآخر يتدرب على صناعة السفن، داعياً من يرى في نفسه حب صناعة السفن وتعلمها للتدرب عنده مجاناً.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة
محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ

محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ
أمير القصيم يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*