أمير جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين بنك التنمية وعدد من الجهات

جازان - فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, توقيع عدد من الاتفاقيات بين بنك التنمية, وعدد من الجهات الخدمية والخيرية بالمنطقة, بحضور معالي وزير العمل والتنمية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي, وذلك بفندق الراديسون بمدينة جيزان.

وتهدف الاتفاقيات التي وقعها مدير عام البنك إبراهيم بن حمد الراشد مع مديري وممثلي كل من غرفة جازان, وجمعية البر الأهلية بمحافظة صامطة, وجمعية التنمية الأسرية, وجمعية البر الخيرية بمحافظة الداير بني مالك, إلى استقطاب رواد الأعمال وتهيئتهم لسوق العمل من خلال التدريب.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة توطيين وتدريب بمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان, بين وكالة التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة سفاري, ومذكرة تفاهم لتشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر الضمانية المنتجة كمبادرة بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, والإدارة العامة للتعليم بجازان.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن سعادته برعاية توقيع الاتفاقيات, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة ويعود النفع على الوطن والمواطن, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر توقيع الاتفاقيات, وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.