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امير منطقة جازان يجتمع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية

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امير منطقة جازان يجتمع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية

امير منطقة جازان يجتمع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=671896
جازان - فضة آل عطيف
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز  أمير منطقة جازان اجتماعا مع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.  احمد بن سليمان الراجحي ووكلاء الوزارة ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية ،  وذلك بقاعة الاجتماعات اليوم بفندق ريدسون بلو بمدينة جيزان.

وبدء اللقاء بكلمة ترحيبية من صاحب السمو أمير المنطقة ثم استعرض خلالها ابرز احتياجات ومتطلبات المنطقة ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما استعرض معالي الوزير والوكلاء خطط ومبادرات الوزارة الخاصة بالقطاع الغير ربحي وسوق العمل عموما وسوق المنطقة وبجازان وكذلك استعراض البرامج التمويلية المقدمة من بنك التنمية لخلق رواد الاعمال في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر  وتقديم قروض تمويلية للقطاع الأهالي والأسر المنتجة في المنطقة.

من جهته عبر معالي المهندس الراجحي عن سعادته بزيارة المنطقة وما يجده فرع الوزارة والقطاعات التابعة لها من متابعة مباشرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير منطقة جازان , مؤكداً حرصه وكافة منسوبي قطاعات الوزارة بجازان على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.
وفي الختام اشاد سمو أمير المنطقة بجهود فرع الوزارة بالمنطقة والتواصل المستمر مع الامارة في كل ما يختص بعمل الفرع بالمنطقة.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

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