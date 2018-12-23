عملية قيصرية نوعية ناجحة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف

الجوف - محمد الحسن

أوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف الأستاذ مهناء العنزي بأن فرع الوزراه ممثل بادارة الثروة الحيوانية أجرى عملية قيصرية نوعية ناجحة أمتدت نحو ١٢٠ دقيقة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها وأجريت العميلة بقيادة الدكتور .د. احمد عبدالرحيم والفريق المساعد له من أطباء ومساعدين المساعد.سعود الشراري و د.مسلم الرشيدي و د.ابوعبيده مجذوب وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وأصبح بأستطاعة الناقة الحمل مره أخرى وذكر الأستاذ مهناء العنزي بأنه سبق لفرع الوزراة القيام بعمليات مثيله نجاحه .

وأكد بأن دور فرع الوزراه ممثل بأدارة الثروة الحيوانيه لا يقتصر على الجانب البيطري وحسب بل الأرشادي لمربي الأبل وتوعيتهم بالممارسات الصحية للتعامل مع الأبل وتجنب الممارسات الخاطئة .