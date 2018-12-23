احدث الأخبار

مدير جامعة حائل .. يشيد بموقع بيت الجوف في الجنادرية 33
منطقة الجوف
 عملية قيصرية نوعية ناجحة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 رئيس منتدى الرمثا الثقافي يشيد بالبيت الجوفي بالجنادرية 33
منطقة الجوف
 امير منطقة جازان يجتمع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية
منطقة جازان
 أمير جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين بنك التنمية وعدد من الجهات
أبرز المواد
 سفير إندونيسيا و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين يزوران جناح جامعة القصيم بالجنادرية
أبرز المواد
 تعليم عسير الثالث إعلاميا على مستوى المملكة
منطقة عسير
 أكثر من 40 اتفاقية وشراكة نفذها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 أمير منطقة جازان يرعى منتدى جازان الأول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 مجسمات السفن تعيد ذاكرة زوار “الجنادرية” إلى إرث تبوك القديم
أبرز المواد
 وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال : ” مهرجان الجنادرية ” ساهم في إبراز الموروث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يعزي القيادة في وفاة الامير طلال ويوجه بتأجيل افتتاح المهرجان الشتوي الى الاثنين 24/ 4 / 1440 هـ
أبرز المواد
مدير جامعة حائل .. يشيد بموقع بيت الجوف في الجنادرية 33

مدير جامعة حائل .. يشيد بموقع بيت الجوف في الجنادرية 33

منطقة الجوف
عملية قيصرية نوعية ناجحة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف

عملية قيصرية نوعية ناجحة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف

منطقة الجوف
رئيس منتدى الرمثا الثقافي يشيد بالبيت الجوفي بالجنادرية 33

رئيس منتدى الرمثا الثقافي يشيد بالبيت الجوفي بالجنادرية 33

منطقة الجوف
امير منطقة جازان يجتمع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية

امير منطقة جازان يجتمع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية

منطقة جازان

مدير جامعة حائل .. يشيد بموقع بيت الجوف في الجنادرية 33

مدير جامعة حائل .. يشيد بموقع بيت الجوف في الجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=671905
الجوف - محمد الحسن

زار معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بيت الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 ” وكان في استقباله رئيس وفد إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي ورؤساء اللجان العاملة في الوفد ، وتجول معاليه خلال زيارته  في بيت الجوف ، وأطلع على محتويات البيت ، واستمع إلى شرح من رئيس الوفد عن بيت الجوف ومشاركة وفد الجوف في الجنادرية وما ينقلونه من إرثٍ تاريخي يصب في عمق التاريخ .
وأشاد معاليه بالجهود المبذولة في بناء مبنى بيت الجوف وما يحتويه ، معتبراً أن بيت الجوف من افضل البيوت التي زارها خلال تجوله في الجنادرية  ؛ نظراً لما يحتويه البيت من تنوع في الموروث والعروض والفعاليات كذلك التصميم المعماري والذي يمزج مابين عراقة الماضي وأصالة الحاضر .
يذكر أن بيت الجوف استقبل العديد من الزوار وحصد الكثير من الاشادات من المسؤلين والزوار على التنظيم والعمل المؤسسي معتبرين بأن مشاركة الجوف هذا العام اضفت رداء من التميز والنجاح للجنادرية.

روابط ذات صلة

عملية قيصرية نوعية ناجحة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف

عملية قيصرية نوعية ناجحة لإنقاذ ناقة تعسرت ولادتها بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف
رئيس منتدى الرمثا الثقافي يشيد بالبيت الجوفي بالجنادرية 33

رئيس منتدى الرمثا الثقافي يشيد بالبيت الجوفي بالجنادرية 33
أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”

أمانة الجوف تشارك بجناح في البيت الجوفي في “الجنادرية 33”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*