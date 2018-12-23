مدير جامعة حائل .. يشيد بموقع بيت الجوف في الجنادرية 33

الجوف - محمد الحسن

زار معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بيت الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 ” وكان في استقباله رئيس وفد إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي ورؤساء اللجان العاملة في الوفد ، وتجول معاليه خلال زيارته في بيت الجوف ، وأطلع على محتويات البيت ، واستمع إلى شرح من رئيس الوفد عن بيت الجوف ومشاركة وفد الجوف في الجنادرية وما ينقلونه من إرثٍ تاريخي يصب في عمق التاريخ .

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة في بناء مبنى بيت الجوف وما يحتويه ، معتبراً أن بيت الجوف من افضل البيوت التي زارها خلال تجوله في الجنادرية ؛ نظراً لما يحتويه البيت من تنوع في الموروث والعروض والفعاليات كذلك التصميم المعماري والذي يمزج مابين عراقة الماضي وأصالة الحاضر .

يذكر أن بيت الجوف استقبل العديد من الزوار وحصد الكثير من الاشادات من المسؤلين والزوار على التنظيم والعمل المؤسسي معتبرين بأن مشاركة الجوف هذا العام اضفت رداء من التميز والنجاح للجنادرية.