ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدفعة 95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول سمو ولي العهد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، كان في استقبال سمو ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن خالد اللعبون.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ونوه قائد الكلية في كلمته خلال الحفل بمضي وإخلاص وثبات القوات الجوية وبقية أفرع القوات المسلحة بقدرات عالية على المؤامة بين المهام الأساسية ومواكبة التطوير والتحديث وفق خطط بناءة وبدعم سخي من القيادة الرشيدة.

وقال :” ها هي كوكبة من أبناء هذا الوطن المعطاء تتشرف في هذا اليوم بالانضمام لمواكبة المجد والإباء متسلحين بالعلم والإيمان عاقدين العزم باذلين الغالي والنفيس في سبيل الذود عن الدين والملك والوطن، يشاركهم فرحتهم هذا اليوم إخوة أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، ودولة الكويت، بعد سنوات أمضوها في التحصيل والدراسة”.

وسأل في ختام كلمته الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما ويوفقهما، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج فيصل بن صالح عسيري، ثمن فيها تشريف ورعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدورة الدفعة الخامسة والتسعين، واصفاً هذا اليوم بأنه يوم من أيام العطاء المجيد لكلية الملك فيصل الجوية.

وأعرب عن الشكر والتقدير للكلية قيادة ومنسوبين لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيل الخريجين وتعليمهم وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء .

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

عقب ذلك شاهد سمو ولي العهد والحضور عرضا جويا لطائرات الصقور السعودية لإبراز قوة وكفاءة وجاهزية الطيار السعودي وحسن التدريب والإتقان في العمل .

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .

كما حضر الحفل معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة .