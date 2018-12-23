بلدية الوجه تباشر أعمال معالجة التلوث البصري بقرية الرس

المناطق - تبوك

باشرت بلدية محافظة الوجه اليوم الأعمال التنفيذية للحملة الشاملة التي تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري في جميع الأحياء لقرية الرس الواقعة ضمن نطاق بلدية الوجه.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عبدالله بن محمد العرادي أن حملة تحسين المشهدي الحضاري بقرية الرس شملت تنظيف الشوارع والأحياء والوقوف على المعلب الخاص بالقرية مشيراً إلى أن الحملة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري التي تأتي بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الوجه ابراهيم المسعودي