جناح جامعة تبوك يستقبل زوار الجنادرية 33

المناطق - تبوك

استقبل جناح جامعة تبوك بقرية منطقة تبوك التراثية زوار الجنادرية 33 اطلعوا خلاله على لوحات تعريفية عن الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات التي تبرز دورها الأكاديمي والمجتمعي.

وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها الى التعريف بالأدوار المناطة بها لخدمة المجتمع وما تقدمه للطلاب والطالبات من برامج دراسية ودراسات عليا وما تضمه من عمادات وكليات وأقسام وفروع بالإضافة الى عرض لإنجازاتها العلمية والأكاديمية وكذلك العديد من الأفلام الوثائقية التي تعرض مسيرة الجامعة خلال الأعوام الماضية، وعددا من الإصدارات الخاصة المتعلقة بتراث منطقة تبوك وطبيعتها باللغتين العربية والإنجليزية.