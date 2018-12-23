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المعلمي يزور المواقع التراثية في شقراء وأشيقر

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المعلمي يزور المواقع التراثية في شقراء وأشيقر

المعلمي يزور المواقع التراثية في شقراء وأشيقر
http://almnatiq.net/?p=671937
المناطق - الرياض

زار معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي، عدداً من المواقع التاريخية والحضارية والأماكن الأثرية التراثية والسياحيّة في قريتي شقراء وأشيقر التراثيتين بمنطقة الرياض مؤخراً.

وكان في استقبال معاليه خلال الزيارة، عادل بن عبدالله البواردي محافظ شقراء، وثاقب الثاقب مدير مكتب هيئة السياحة في محافظة شقراء التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، وعدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.

وأطلع المعلمي ومرافقيه، على أهم وأشهر المعالم التاريخية في شقراء وأشيقر، حيث بدأ جولته بزيارة قرية أشيقر التراثية التي تمتاز بجمال عمارتها التراثية، بما تضمه من من المعالم التراثية، والأسواق الشعبية، والمتاحف الخاصة، والبيوت الطينية، والأحياء القديمة والممرات والسوابيط، وكذلك المجالس التراثية، والمساجد التاريخية. واستمع إلى شرح حول طريقة الحياة الاجتماعية سابقاً في القرية التراثية بأشيقر، والمهن التقليدية ومنتجات الحرفيين والأسر المنتجة الشهيرة في هذه المواقع، وأيضاً تم تناول بعض الأكلات والمشروبات الشعبية.

كما زار معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، قرية شقراء التراثية، واستمع إلى شرح مفصل عن قصر السبيعي وتاريخه من مدير مكتب السياحة بمحافظة شقراء، وأيضاً المتاحف التراثية مثل متحف شقراء التراثي ودار التراث وقصر الجميح وقصر العيسى، والأسواق الشعبية كسوق حليوة وسوق المجلس، والتعرف على الحياة النجدية قديماً وجمال العمارة التراثية بشقراء وفن عمارة البيوت الطينية حيث تمثل القرية نمط من أنماط المدن النجدية التقليدية بمساجدها وأسواقها وبيوتها.

وفي نهاية الزيارة، أوضح المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي، أبدى إعجابه بما شاهده في القرى التراثية بشقراء وأشيقر، مبيناً أنها أصبحت معلماً سياحياً بارزاً في منطقة الرياض، وذكر أن المواقع الأثرية والتراثية والسياحية التي زارها في جولته بشقراء وأشيقر تلفت الأنظار وتجذب الزوار، مثمناً جهود الحكومة والأهالي في الاهتمام بتراث وتاريخ المنطقة.

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