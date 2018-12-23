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دراسة: عصير البرتقال يحافظ على الذاكرة عند الشيخوخة

دراسة: عصير البرتقال يحافظ على الذاكرة عند الشيخوخة
http://almnatiq.net/?p=671942
المناطق - وكالات

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير البرتقال يوميا يمنع فقدان الذاكرة في سنوات الشيخوخة.

واستمرت الدراسة التي شملت أكثر من 27 ألف رجل، أكثر من 20 سنة، واتضح من نتائجها أن الأشخاص الذين يضم نظامهم الغذائي عصير البرتقال، يعانون من اضطراب وضعف الذاكرة أقل من الآخرين بنسبة 47%.

ويحتوي عصير البرتقال على أكثر من 30 مادة غذائية وبيولوجية نشطة مفيدة للصحة.

واتضح للباحثين أن من أهم مكونات عصير البرتقال المغذية والنشطة: البوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين С وكذلك الفلافونويد (مركبات بوليفينولية نباتية الأصل وهي ضرورية للصحة).

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