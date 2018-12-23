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المنتخب السعودي يبدأ برنامجه التدريبي في دبي

المنتخب السعودي يبدأ برنامجه التدريبي في دبي

أبرز المواد

المنتخب السعودي يبدأ برنامجه التدريبي في دبي

المنتخب السعودي يبدأ برنامجه التدريبي في دبي
http://almnatiq.net/?p=671948

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم برنامجه التدريبي على ملعب نادي ند الشبا، بحصة أجراها المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي، اكتفى خلالها بتمارين استرجاعية رفقة المعد البدني تمثلت بالجري وتمارين إطالة متنوعة.
واكتفى لاعب الوسط سلمان الفرج بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام سابقة في الفخذ سبقت انضمامه إلى المعسكر.
وسيجري الأخضر في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ الإثنين حصة تدريبية مغلقة على نفس الملعب.
من جهة أخرى اطمأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز اليوم على بعثة المنتخب الوطني الأول خلال زيارة قام بها لمقر المعسكر بمدينة دبي.

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