زوار الجنادرية يستلهمون الماضي من خلال “الجليب”

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عاد زوار بيت الخير إلى الماضي من خلال ما تم عرضه في بيت الشرقية مستلهمين تاريخ الآباء والأجداد باستخراج الماء من “الجليب” كما كان يسمى وهو بئر الماء حيث يتوسط ساحة بيت الشرقية الداخلية بعمق يصل إلى 10 أمتار ، حيث يحكي ما كان عليه البئر في العهود السابقة ، وكيف كان يتم استخراج الماء من البئر , وجذب اهتمام زوار بيت الخير وتعرفوا على طرق استخراج الماء بالإضافة إلى الأدوات التي كانت تستخدم قديما.

يقول أحد زائري بيت الشرقية مبارك الزهراني أن البئر تم تصميمه بطريقة جميلة حيث استطعنا التعرف من خلالها عليه وكيف كان الآباء والأجداد يستخرجون الماء قديما بالإضافة إلى الأدوات التي تستخدم في استخراج الماء .

ويرى زائر بيت الشرقية فهد الدوسري أن وجود البئر داخل البيت يؤكد اهتمام القائمين على هذا البيت بموروث الإباء والأجداد , وحث على زيارة المهرجان بشكل عام والتعرف على تاريخ وحضارة المملكة من خلال زيارة الأجنحة الخاصة بكل منطقة.

وقال زائر بيت الخير مبارك المبارك ” إننا استطعنا من خلال زيارة بيت الشرقية تعريف الأطفال على البئر وكيف كان الوصول إلى الماء قديما في ظل التطور الذي نعيشه في وقتنا الحاضر”، مشيرا إلى أن البئر صُمم بطريقة تاريخية تحكي الماضي الذي كان عاشه أباؤنا وحجم المعاناة التي كانوا يلقونها للحصول على الماء وهي فرصة لإفهام أطفالنا بالمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها .