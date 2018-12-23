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أخطر تحذير من المضادات الحيوية: “تدمر القلب”

أخطر تحذير من المضادات الحيوية: “تدمر القلب”
http://almnatiq.net/?p=671984
المناطق - وكالات

أصدرت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية “FDA” ما وصف بأنه أخطر تحذير من المضادات الحيوية حتى الآن.

وأشارت مجلة “فوربس” الأمريكية، إلى أن هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، حذرت من أن استخدام المضادات الحيوية من فئة “الفلوروكينولونات” يمكن أن يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية الخاصة بالقلب.

وقالت الهيئة الأمريكية إن استخدام تلك المضادات الحيوية، التي اشتهر استخدامها في أمراض التنفس والمسالك البولية، يؤدي إلى تمزق الشريان الأورطي، ما يمكن أن يؤدي إلى نزيف حاد وخطر يؤدي إلى وفاة الشخص بأزمة قلبية.

وأبرز أدوية المضادات الحيوية من فئة الفلوروكينولونات، أدوية: فلوكساسين، وسيبروفلوكساسين (المعروف باسم سيبرو)، والنورفلوكساسين، وأوفلوكساسين، وديلافلوكساسين، وجيمي فلوكساسين، والليفوفلوكساسين (المعروف باسم ليفوكين).

وأوضحت الهيئة أن استخدام تلك المضادات الحيوية يؤدي تقليل سمك الطبقة الداخلية للشريان الأورطي، وتؤدي لانفجاره وتسرب الدم منه.

وأشارت إلى أنه تزيد احتمالية التأثير السلبي لتلك المضادات الحيوية في حالة التدخين، لأن التدخين يزيد أصلا معدلات انتفاخ الشريان الأورطي.

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