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الأهلي المصري يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

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الأهلي المصري يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

الأهلي المصري يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=671988
المناطق - وكالات

تأهل نادي الأهلي المصري لدور الـ 16 مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، رغم هزيمته بهدف دون مقابل أمام مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.
واستفاد الأهلي من فوزه 2 – صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ليظفر بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 2 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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