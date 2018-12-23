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صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم

صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم

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صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم

صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم
http://almnatiq.net/?p=671991
المناطق - الرياض

ثمن العديد من الزوار والمصلين بمسجد قباء في المدينة المنورة، التوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بفتح أبواب مسجد قباء على مدار اليوم.
ورفعوا في تصريحات خلال جولة ميدانية على مسجد قباء وساحاته الخارجية، الشُكر والعرفان للمقام الكريم على هذا التوجيه الذي سيُسهم في إتاحة الفرصة للمصلين لأداء الصلاة بالمسجد وزيارته على مدار الساعة.
ووفقا لـ”واس”، أعرب الزائر زكريا المومني من المملكة الأردنية الهاشمية، عن سعادته الغامرة برؤية أول مسجد في الإسلام, وقد شُرّعت أبوابه لاستقبال زواره طوال اليوم، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد ولاة أمرها ومواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار.
بدوره, أوضح المعتمر محمد جان من جمهورية باكستان الإسلامية، أن لمسجد قباء مكانة عظيمة وجليلة لدى المسلمين، مؤكدًا أن المملكة لا تؤلوا جهدًا في الحفاظ على هذا المسجد التاريخي وجميع المواقع الإسلامية والعناية بها وخدمة زائريها، والعمل على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.
من جهته, أكد الزائر محمد دوس محمد من أفغانستان, أهمية هذا التوجيه الكريم وتلبيته لحاجات كثير من زوار المدينة المنورة, الذين يرغبون زيارة هذا المعلم الإسلامي البارز، مُشيرًا إلى أن الكثير من الزوار يقضون جُلّ يومهم في مسجد قباء ومحيطه في نهاية الأسبوع لمعايشة الأجواء الروحانية والبيئة المزروعة المحيطة فيه.
من جانبه, أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهات ذات العلاقة بالمنطقة جميع استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال زوار مسجد قباء على مدار الساعة، من خلال منظومة من الخدمات والمتطلبات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

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