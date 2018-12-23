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شاهد .. بعد نجاح عملية فصلهما .. والدة التوأم السيامي التنزاني تعلن إسلامها

http://almnatiq.net/?p=671999
المناطق - الرياض

أعلنت والدة التوأم السيامي التنزاني “أنيشيا وملينيز” دخولها دين الإسلام بعد نجاح عملية فصل توأمها في المملكة.

وأفادت وكالة “واس” بأنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني “أنيشيا وملينيز” بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

وتمت العملية صباح السبت بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية.

والتوأم “أنيشيا وملينيز” طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.

وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة نطق والدة الطفلتين بالشهادة وإعلانها دخول الإسلام.

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