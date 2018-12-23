فضيحة إباحية تضرب “واتسآب”.. وتقنية صور غير مسبوقة

المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحفية عن فضيحة جديدة تضرب تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب”.

وأشار موقع “تيك كرانش” التقني المتخصص إلى اكتشاف شركات تقنية عديدة استغلال تطبيق “طرف ثالث” تطبيق “واتسآب” وبالأخص دردشات المجموعات من أجل الترويج لمحتوى إباحي (جنسي) خاص بالأطفال.

وقالت التقارير إن شركات تروج لمواد إباحية للأطفال، تستغل “واتسآب” من أجل توزيع محتوياتهم الإباحية على مجموعات التطبيق دون أن تواجه أي عائق أو ملاحقة.

وأرجعت الشركات التقنية ذلك إلى غياب الرقابة من البشر على “واتسآب” واكتفائها بالخوارزميات، التي من السهل على تلك الشركات كسر التشفير المخصص لترويج تلك المقاطع المحظورة.

وأوضح الموقع أن أبرز من اكتشفت استغلالهم لتلك الثغرة مجموعات كبيرة تنطلق من الهند ومشترك فيها مستخدمين لـ”واتسآب” من 25 دولة، وتعمل على ترويج المحتوى الإباحي للأطفال.

وطالبت تلك المنظمات بضرورة وضع “واتسآب” لخوارزميات جديدة، أو فرض نظام رقابة بشرية للعثور على ذلك النوع من المحتوى.