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احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل

http://almnatiq.net/?p=672008
المناطق - وكالات

تظاهر مئات اللبنانيين في وسط بيروت، اليوم على غرار احتجاجات “السترات الصفراء” احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، في تحرك جاءت الدعوات إلى المشاركة فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الشهداء، في وسط العاصمة اللبنانية، بعد قرابة أسبوع على انطلاق دعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم يتبن أي طرف سياسي الدعوة إلى هذه التظاهرة، التي يقول المشاركون فيها إنهم تحرّكوا من تلقاء أنفسهم.

وعلى وقع الهتافات الاحتجاجية، سار المتظاهرون من ساحة الشهداء، التي انتصبت فيها شجرة ميلاد ضخمة، كانت موضع جدل خلال الفترة الماضية بعدما تردّد أن تكلّفت، إلى جانب زينة ميلادية أخرى في بيروت حوالي المليون دولار، باتجاه ساحة رياض الصلح المجاورة، والواقعة على بعد أمتار قليلة من السراي الحكومي ومقر مجلس النواب.

وأنشد المحتجون أغنية قديمة للفنان الراحل حسن علاء الدين، المعروف بلقب “شوشو”، تقول كلماتها “شحادين يا بلدنا، قالوا عنا شحادين… جوعانين يا بلدنا وما عنا رز ولا طحين”.

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