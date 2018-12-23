احدث الأخبار

قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني
أبرز المواد
 احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل
أبرز المواد
 الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم
أبرز المواد
 فضيحة إباحية تضرب “واتسآب”.. وتقنية صور غير مسبوقة
أبرز المواد
 صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم
أبرز المواد
 شاهد .. بعد نجاح عملية فصلهما .. والدة التوأم السيامي التنزاني تعلن إسلامها
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى تعازي ومواسات ملك البحرين هاتفيا في وفاة الأمير طلال
أبرز المواد
 الأهلي المصري يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم
أبرز المواد
 أخطر تحذير من المضادات الحيوية: “تدمر القلب”
أبرز المواد
 زوار الجنادرية يستلهمون الماضي من خلال “الجليب”
أبرز المواد
 “الانضباط” توقف وتغرم رئيس النصر وتغرم رئيس الهلال
منوعات
قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني

قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني

أبرز المواد
احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل

احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل

أبرز المواد
الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون

الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم

الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم

أبرز المواد

قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني

قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني
http://almnatiq.net/?p=672020
المناطق - وكالات

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان شرق مدينة رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجهًا إلى الخليل.
وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية في بيان إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة جفعات أساف المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله، وتعمدت الإساءة إليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، قبل أن تستولي على جهاز الإنذار الخاص بها.
واستنكرت الوزارة، هذا الإجراء الاحتلالي بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

روابط ذات صلة

احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل

احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل
الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون

الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون
الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم

الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*