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“المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام

“المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام
http://almnatiq.net/?p=672023
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن رغبتها في إشغال (38) وظيفة إدارية (للنساء) في مدينة الرياض والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة والثامنة على النحو التالي:

– المرتبة الثامنة: (6 وظائف)
– المرتبة السادسة: (32 وظيفة)

الفئات المستهدفة بالإعلان:

– خريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
– خريجات درجة الماجستير ،وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية. (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال نموذج جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa من غداً الأحد 1440/4/16هـ حتى الخميس الموافق 1440/4/20هـ.

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