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الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس
http://almnatiq.net/?p=672031
المناطق - وكالات

تعادل فريق إشبيلية الثالث مع مضيفه ليغانيس بهدف لكل منهما اليوم ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .
ويتقدم إشبيلية في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي أرجئت مباراته في هذه المرحلة ضد مضيفه فياريال حتى الخميس المقبل، نظراً لمشاركته في كأس العالم للأندية في الإمارات حيث أحرز السبت اللقب للمرة الثالثة تواليا على حساب العين الإماراتي (4-1) ، وارتفع رصيد ليغانس إلى 19 نقطة بالمركز السادس عشر .
وتغلب فريق فالنسيا على نظيره هويسكا الأخير بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد فالنسيا 22 نقطة بالمركز الثامن .

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