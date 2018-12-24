احدث الأخبار

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33
أبرز المواد
 الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس
أبرز المواد
 تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات
أبرز المواد
 “المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني
أبرز المواد
 احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل
أبرز المواد
 الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم
أبرز المواد
 فضيحة إباحية تضرب “واتسآب”.. وتقنية صور غير مسبوقة
أبرز المواد
 صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم
أبرز المواد
 شاهد .. بعد نجاح عملية فصلهما .. والدة التوأم السيامي التنزاني تعلن إسلامها
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى تعازي ومواسات ملك البحرين هاتفيا في وفاة الأمير طلال
أبرز المواد
عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33

أبرز المواد
الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

أبرز المواد
تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

أبرز المواد
“المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام

“المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام

أبرز المواد

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=672034
المناطق - وكالات

جذب تراث المملكة عبر قرى ومرافق الجنادرية عدسات الكاميرات التي بحوزة الزوار ، سواءً كانت كاميرات احترافية اقتناها هواة التصوير أو بتلك التي تحويها الهواتف المحمولة.
وحرص الزوار على التقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو عبر هواتفهم الجوالة لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″ كتوثيق منهم للفعاليات ويقومون بتبادل هذه الصور والمقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولقيت الفنون الشعبية جماهيرية خاصة في هذا الصدد، وكان الزوار يوثقون هذه الفنون باختلاف أنواعها بلقطات الفيديو، في حين استحوذت المواقع الأثرية كالأبراج والحصون التي يحتضنها أجنحة القصيم وعسير والباحة ونجران وجازان على جزء من اهتمام الزوار، كما نالت الفرق الترفيهية التي تؤدي عروضًا متنوعة لدى أجنحة الأجهزة الحكومية نصيبًا من اللقطات التي التقطها الزوار بكاميراتهم.
واستطلعت وكالة الأنباء السعودية أراء بعض الزوار الذين حرصوا على توثيق فعاليات الجنادرية 33 بعدساتهم، وفي البداية قال الزائر غالب الصرخي : ” كل عام أن اصطحب كاميرتي لهذا المهرجان، حتى التقط بعض الصور التي احتفظ بها في الحاسب الآلي الخاص بي، ومن ثم عرضها أمام أفراد العائلة “.
من جانبه، أكد الزائر سعد الشهري أن تراث المملكة جذاب جدًا، واشعر بنقص المتعة إذا لم أوثق لقطات لهذا التراث التي أعود واتصفحها عبر كاميرتي أو هاتفي المحمول من حين لآخر.
وترى الزائرة فوزية السبيعي أن جمالية الصور الملتقطة التي أشاهدها على موقع “واس” أو في بعض الصحف، تزيد من حماسي لتطوير قدراتي ومهارتي في التصوير، والجنادرية ومرافقها مكان خصب لذلك.
وتعلل الزائرة رحمة الخالدي سبب كثرة تصويرها في عدد من المواقع بتوثيق لحظات جميلة يقضيها أطفالها، إما باللباس العسيري أو المديني، أو خلال وقوفهم على خشبة مسرح أحد الجهات الحكومية مع الفرق الترفيهية ومشاركتهم الألعاب والعروض والفنون الشعبية وبعض الصور للحرفيين وهو يعملون داخل دكاكينهم.

روابط ذات صلة

الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس
تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات
“المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام

“المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*