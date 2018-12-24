مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان

المناطق - وكالات

قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد بالسجن عشر سنوات على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة في قضية تتصل بأحداث عنف جرت في محافظة بني سويف جنوب مصر، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.

وبهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع الى 85 عاما، وفقا لعبد المنعم عبد المقصود. ولا يزال بديع يحاكم في عدد من القضايا الأخرى.

وقال عبد المقصود إن “محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما)”، مضيفا أن “38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بدلا من 15 عاما”، في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.

وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدًا في قسم شرطة ومحكمة ومقر شهر عقاري في بني سويف يوم 14 أغسطس 2013.