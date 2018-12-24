احدث الأخبار

مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان
أبرز المواد
 عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33
أبرز المواد
 الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس
أبرز المواد
 تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات
أبرز المواد
 “المالية” تعلن 38 وظيفة إدارية للنساء على سلم رواتب الموظفين العام
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني
أبرز المواد
 احتجاجات “السترات الصفراء” تصل إلى لبنان… والجيش يتدخل
أبرز المواد
 الدوري الإنجليزي لكرة القدم: توتنهام يفوز على إيفرتون
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: منع الحوثيين برنامج الغذاء العالمي من زيارة تعز “خرق” لتفاهمات ستوكهولم
أبرز المواد
 فضيحة إباحية تضرب “واتسآب”.. وتقنية صور غير مسبوقة
أبرز المواد
 صور لمسجد قباء بعد فتح أبوابه على مدار اليوم
أبرز المواد
 شاهد .. بعد نجاح عملية فصلهما .. والدة التوأم السيامي التنزاني تعلن إسلامها
أبرز المواد
مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان

مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان

أبرز المواد
عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33

أبرز المواد
الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

أبرز المواد
تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

أبرز المواد

مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان

مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان
http://almnatiq.net/?p=672042
المناطق - وكالات

قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد بالسجن عشر سنوات على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة في قضية تتصل بأحداث عنف جرت في محافظة بني سويف جنوب مصر، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.

وبهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع الى 85 عاما، وفقا لعبد المنعم عبد المقصود. ولا يزال بديع يحاكم في عدد من القضايا الأخرى.

وقال عبد المقصود إن “محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما)”، مضيفا أن “38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بدلا من 15 عاما”، في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.

وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدًا في قسم شرطة ومحكمة ومقر شهر عقاري في بني سويف يوم 14 أغسطس 2013.

روابط ذات صلة

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33

عدسات الزوار توثق تراث المملكة بالجنادرية 33
الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس

الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع ليغانيس
تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

تلغرام تطلق ميزة “التصويت” على مختلف المنصات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*