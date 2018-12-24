بعد 5 أيام من الاحتجاجات.. الجيش السوداني يعلن موقفه من البشير

المناطق - وكالات

احتجاجات تتواصل في السودان، في وقت اعترف فيه جهاز المخابرات أن هناك دولة تساند هذه الاحتجاجات وتدعمها، في حين قامت الحكومة باعتقال 14 معارضا، وتزامن ذلك مع عودة لزعيم حزب الأمة السوداني، صادق المهدي من منفاه.

وأعلن الجيش السوداني، موقفه من الرئيس السوداني، البشير، وذلك بعد 5 أيام من الاحتجاجات في عطبرة السودانية ومناطق أخرى.

وأصدر الجيش تعميما نقلته عنه صحف سودانية، أكدت القوات المسلحة فيه:”التفافها حول قيادتها، وحرصها على مكتسبات الشعب، وأمن وسلامة المواطن، دمه وعرضه وماله، كما أكدت عملها ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة القوات المسلحة، وقوات الشرطة الموحدة، وقوات الدعم السريع، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى.

وصدر التعميم عقب الاجتماع الدوري لقادة القوات المسلحة الذي انعقد ظهر اليوم بوزارة الدفاع وتم فيه تقديم تقرير شامل حول الأحداث الجارية بالبلاد.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في مدينة عطبرة الشرقية بالسودان، منذ أيام قبل أن تنتشر في الولايات المجاورة حيث وصلت إلى ولاية القضارف شرقي السودان ثم إلى العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

ويحتج السودانيون على سوء الأوضاع الاقتصادية ويرفضون قرار الحكومة برفع سعر الخبز، من جنيه سوداني واحد للرغيف إلى ثلاثة جنيهات.