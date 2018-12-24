4 مخاطر يسببها وضع الساق على الساق

المناطق - وكالات

تعتقد بعض النساء أن اتخاذهن لوضع ساق على ساق، قد يمنحهن أناقةً أكثر عند الجلوس ومظهراً جذاباً، إلا أن خبراء في الصحة كشفوا أن هذه الوضعية لها مضار صحية عديدة بحسب ما نشرته «ديلي ميل»، وأنها تزيد من انتشار السيلوليت في الساقين؛ لأنه مرتبط بدرجة احتفاظ الجسم بالماء.

ب وقالوا إن وضع ساق على ساق يقيد الدم والدورة اللمفاوية حول الساقين، كما أنه من الممكن أن يساهم في انتشار السيلوليت المائي، وهو ما يعني أن مظهر السيلوليت سيبدو أكثر وضوحاً على الجلد، وأكدوا أن المشكلة تزداد سوءاً عند ارتداء سروال الجينز الضيق «Skinny»، موضحين أن «هذه الأنواع من السراويل الجينز من الممكن أن تقلل من الدورة الدموية في الساقين التي يمكن أن تؤدي بالتالي إلى زيادة خطر السيلوليت، وزيادة احتباس الماء في الجسم وبقاء السموم».