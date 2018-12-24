تعرف على خطوات عملية للحماية من “الهاكرز”

المناطق - وكالات

تكررت في الآونة الأخيرة الهجمات الإلكترونية على شركات ومشاهير حتى حكومات، الأمر الذي بات محط اهتمام كثيرين ومصدر قلق لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقدم ديفيد كينيدي، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية، خمس خطوات يمكن من خلال اتباعها تفادي الاختراقات الإلكترونية، أولها: استخدم ميزة التحقق بخطوتين، أو المصادقة الثنائية في كل مرة تدخل فيها على حساباتك الخاصة في الإنترنت، وتدعم أنظمة المصارف و”تويتر” و”فيسبوك” هذه الخاصية للتحقق من هوية الشخص. وتتمثل الخطوة الثانية في عدم استخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك في الإنترنت. وعلى الرغم من أن ذلك الإجراء لا يفضله كثير من المستخدمين، فإنه مهم؛ لأن استخدام كلمة المرور نفسها في كل مكان هو أحد الطرق السهلة لاختراق الحسابات.

أما الخطوة الثالثة، فعندما ترسل لك شركة ويندوز إشعارا بضرورة تحديث النظام فلا تتجاهله؛ لأن الشركة قد تكون ببساطة اكتشفت ثغرة فيه يمكن لـ”الهاكرز” مهاجمتك من خلالها، وتريد منك التحديث لسدها.

وفيما يتعلق بالخطوة الرابعة، فكن حذرا من المعلومات التي تتشاركها مع الآخرين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فالمهاجمون يتتبعون عادة المستخدمين، ويراكمون المعلومات عنهم من خلال هذه الصفحات حتى يجدوا ثغرة ينفذوا من خلالها إليك.

وتعد المعلومات الشخصية خامس الخطوات التي يمكن للمهاجمين الاستفادة منها للوصول إلى بياناتك، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم بطاقات الائتمان الخاصة بك، فالشركات لن تتصل بك عبر الهاتف، أو تطلب منك بيانات من هذا القبيل إلكترونيا، لذا وجبت المحافظة عليها.