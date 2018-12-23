المعلمي يزور المواقع التراثية في شقراء وأشيقر

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زار معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي، عدداً من المواقع التاريخيةوالحضارية والأماكن الأثرية التراثية والسياحيّة فيقريتي شقراء وأشيقر التراثيتين بمنطقة الرياض مؤخراً.

وكان في استقبال معاليه خلال الزيارة، عادل بن عبدالله البوارديمحافظ شقراء، وثاقب الثاقبمدير مكتب هيئة السياحة في محافظة شقراء التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، وعدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.

وأطلع المعلمي ومرافقيه،على أهم وأشهر المعالم التاريخية في شقراء وأشيقر، حيث بدأجولته بزيارة قرية أشيقر التراثيةالتي تمتاز بجمال عمارتها التراثية، بما تضمه من من المعالم التراثية، والأسواق الشعبية، والمتاحف الخاصة، والبيوت الطينية،والأحياء القديمةوالممرات والسوابيط، وكذلك المجالس التراثية، والمساجد التاريخية. واستمع إلى شرح حول طريقة الحياة الاجتماعية سابقاً في القرية التراثية بأشيقر، والمهن التقليدية ومنتجات الحرفيين والأسر المنتجة الشهيرة في هذه المواقع، وأيضاً تم تناولبعض الأكلات والمشروبات الشعبية.

كما زار معاليالمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، قرية شقراء التراثية، واستمع إلى شرح مفصل عن قصر السبيعي وتاريخه من مدير مكتب السياحة بمحافظة شقراء، وأيضاً المتاحف التراثية مثل متحف شقراء التراثيودار التراث وقصر الجميح وقصر العيسى، والأسواق الشعبيةكسوق حليوة وسوق المجلس،والتعرف على الحياة النجدية قديماً وجمال العمارة التراثية بشقراء وفن عمارة البيوت الطينيةحيث تمثل القرية نمط من أنماط المدن النجدية التقليدية بمساجدها وأسواقها وبيوتها.

وفي نهاية الزيارة، أوضح المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي، أبدى إعجابه بما شاهده في القرى التراثية بشقراء وأشيقر، مبيناً أنها أصبحت معلماً سياحياً بارزاًفي منطقة الرياض، وذكر أن المواقع الأثرية والتراثية والسياحية التي زارها في جولته بشقراء وأشيقر تلفت الأنظار وتجذب الزوار، مثمناً جهود الحكومة والأهالي في الاهتمام بتراث وتاريخ المنطقة.