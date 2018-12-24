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مذكرة شراكة بين جامعتي نجران والملك عبدالعزيز

مذكرة شراكة بين جامعتي نجران والملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=672099
المناطق - نجران

أبرمت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والخدمات الإستشارية اليوم ” الأحد” بمقر وزارة التعليم مذكرة شراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز،حيث مثل الجامعة معالي مديرها الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، فيما مثل جامعة الملك عبدالعزيز معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.
ونصت الاتفاقية على تقديم خدمات مختلفة في الدراسات والخدمات التعاقدية والاستشارية، وخدمات التدريب، وكذلك الأبحاث الأكاديمية، والخدمات التعاقدية وتشمل أنظمة مالية، وأنظمة تعليمية، وكذلك صيانة وتشغيل الحاسب الآلي، ومشاريع الجامعة الإنشائية، والتسويق.
وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع عدة جهات مختلفة بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل، والاستفادة مما تمتلكه الجامعة وهذه الجهات من إمكانات متميزة ذات جودة وكفاءة عالية.

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