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خدمات طبية متنوعة في عيادة جامعة نجران بالجنادرية

خدمات طبية متنوعة في عيادة جامعة نجران بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=672101
المناطق - نجران

سعت جامعة نجران خلال مشاركاتها في قرية نجران في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية “33” بجانب ما تقدمه من خدمات تبرز دور الجامعة التعليمي والمجتمعي، إلى تقديم خدمات طبية من خلال إنشاء عيادة صحية يخدم زوار المهرجان بشكل عام ،وزوار قرية نجران بشكل خاص.
وحرصت الجامعة على أن تحتوي العيادة على عدد من الأجهزة والمعدات التي تخدم المراجعين، حيث وفرت
جهاز فحص أولي لضغط دم، والنبض، والأكسجين، وحرارة جسم، وجهاز قياس السكر، وكذلك جهاز التبخير توسيع الشعب الهوائية، بالإضافة إلى محاليل وريدية متنوعة ،ومستلزمات طبية لغيار الجروح والضمادات، إلى جانب تأمينها لسرير يختص بفحص المراجعين.
وتقدم العيادة الصحية خدمات متعددة تتمثل في قياس العلامات الحيوية (ضغط الدم، السكر، النبض، الحرارة)، وكذلك الخدمات الإسعافية الطارئة للحالات الحرجة مثل ( الاهتناق، بلع اللسان، أزمات الانفس الحادة، انسداد مجرى الانفس، النزيف)، بالإضافة إلى خدمات تضميد الجروح السطحية وتعقيمها، إلى جانب تثقيف المراجعين صحياً وتقديم الإستشارات الطبية.
وتمكنت العيادة منذ انطلاق المهرجان في تقديم الخدمات الصحية لعدد من المراجعين، حيث قُدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة لحالاتهم.

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