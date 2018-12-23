١٩٦مؤلف يوقعون اصداراتهم بمعرض جدة الدولي

عادل الزهراني - جدة

تشهد منصات التواقيع بمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب الذي يقام في الفترة ما بين 26 ديسمبر الحالي إلى 5 يناير المقبل ، برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل حضور كبير للمؤلفين والمؤلفات حيث تم تخصيص 6 منصات للتواقيع لحوالي ١٩٦مؤلف تتوزع على مدى ايام المعرض ,

من الساعه السادسه ومن اهم الكتب التي سوف تشهدها منصة التواقيع بمعرض جدة الدولي الرابع كتاب “عبقرية الحفيد” للمؤلف والباحث ماجد بن ناصر الاحمدي يتحدث فيها المؤلف عن رؤية ٢٠٣٠وفكر الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في صناعة الرؤية.

وكذلك يوقع السفير السعودي في النرويج الاستاذ عصام عابد الثقفي كتابة الجديد ” سفير بين قطبين “بمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب 2018م بالإضافة لعدد من الاسماء البارزة في المشهد الثقافي والاعلامي كالإعلامي الرائد الدكتور محمد صبيحي بكتابة الجديد رحلة الايام وذكريات في الاعلام, وكذلك الدكتور نبيل الحيدري، وكذلك الدكتور علي الخبتي وكيل وزارة التعليم سابقاً كما توقع اصغر كاتبه وهي حلا طلال التميمي التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة.