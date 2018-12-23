نائب أمير جازان يعزي بوفاة شيخ قبيلة آل غالب بالعيدابي

نائب أمير جازان يعزي بوفاة شيخ قبيلة آل غالب بالعيدابي

منطقة جازان
الشايع والشراري في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

الشايع والشراري في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

محليات
رئيس وفد بيت الشرقية في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

رئيس وفد بيت الشرقية في ضيافة بيت الجوف بالجنادرية 33

محليات
١٩٦مؤلف يوقعون اصداراتهم بمعرض جدة الدولي

١٩٦مؤلف يوقعون اصداراتهم بمعرض جدة الدولي

منطقة مكة المكرمة

١٩٦مؤلف يوقعون اصداراتهم بمعرض جدة الدولي

١٩٦مؤلف يوقعون اصداراتهم بمعرض جدة الدولي
http://almnatiq.net/?p=672114
عادل الزهراني - جدة

تشهد منصات التواقيع بمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب الذي يقام في الفترة ما بين 26 ديسمبر الحالي إلى 5 يناير المقبل ، برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل حضور كبير للمؤلفين والمؤلفات حيث تم تخصيص 6 منصات للتواقيع لحوالي ١٩٦مؤلف تتوزع على مدى ايام المعرض ,
من الساعه السادسه ومن اهم الكتب التي سوف تشهدها منصة التواقيع بمعرض جدة الدولي الرابع كتاب “عبقرية الحفيد” للمؤلف والباحث ماجد بن ناصر الاحمدي يتحدث فيها المؤلف عن رؤية ٢٠٣٠وفكر الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في صناعة الرؤية.
وكذلك يوقع السفير السعودي في النرويج الاستاذ عصام عابد الثقفي كتابة الجديد ” سفير بين قطبين “بمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب 2018م بالإضافة لعدد من الاسماء البارزة في المشهد الثقافي والاعلامي كالإعلامي الرائد الدكتور محمد صبيحي بكتابة الجديد رحلة الايام وذكريات في الاعلام, وكذلك الدكتور نبيل الحيدري، وكذلك الدكتور علي الخبتي وكيل وزارة التعليم سابقاً كما توقع اصغر كاتبه وهي حلا طلال التميمي التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة.

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في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”

في كتاب جديد يوقعه بمعرض جدة الدولي للكتاب.. الإعلامي الصبيحي يحكي “رحلة الأيام وذكريات في الإعلام”

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